وكيل تعليم قنا يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة ضوابط العملية الامتحانية

عقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم السبت اجتماعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م بحضور الدكتور وائل سيد النجمى مدير عام التعليم العام وسوميه عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي ومحمد نصر مدير إدارة الحوكمة وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة وأعضاء غرفة العمليات وأعضاء اللجنة اللجنة الثلاثية لأمتحانات الثانوية العامة.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق أعلى درجات الانضباط، ومكافحة كافة أشكال الغش، مؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة داخل اللجان ووفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا



وأكد "عنتر" خلال الاجتماع على حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية.

مسئوليات القيادات التعليمية في قنا



واستعرض الاجتماع أدوار رؤساء اللجان ومهام اللجنة الثلاثية، ومراكز توزيع الأسئلة، ومسئوليات القيادات التعليمية خلال فترة الامتحانات، ومناقشة جاهزية الإدارات المختلفة لبدء الامتحانات، وأن جميع فرق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل في تناغم تام وبروح الفريق الواحد، بهدف توفير أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، وإخراج امتحانات الثانوية العامة بصورة تليق بمكانة قنا التعليمية، وتعكس الجهد المبذول من جميع المشاركين في العملية التعليمية.

ولفت إلى متابعة دخول الطلاب في المواعيد المحددة وحصر الغياب في الموعد المحدد قانونًا وعدم السماح باستخدام أي أوراق إضافية إلا بعد الرجوع إلى مركز التوزيع وتحرير المحضر اللازم بذلك من قبل الملاحظين ومراقب الدور

وأشار إلى دور مسئولي تكنولوجيا المعلومات فى امتحانات الثانوية العامة فى اكتشاف الاجهزة الإلكترونية التى تدخل اللجنة من قبل الطلاب من خلال العصا الالكترونية وغيرها من الوسائل التكنولوجية الأخرى من ( Ble scanner)

وأكد أهمية التزام جميع الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسائل إلكترونية داخل لجان الامتحانات، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجنة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة، على أهمية تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ، بما يضمن انتظام وانضباط اللجان.

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