مركز رعاية طفل ثان بالمنيا يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه (صور)

احتفل مركز رعاية طفل ثان بالمنيا اليوم بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

صحة المنيا تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيس مركز رعاية طفل ثان بالمنيا



وشهدت الفعالية تكريمًا خاصًا للكفاءات المتميزة التي حققت إنجازات بارزة خلال مسيرة المركز، حيث تم مناقشة خطط تطوير المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرور 50 عامًا على تأسيس مركز رعاية طفل ثان بالمنيا

وحضر الاحتفالية العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة أسماء أحمد، مدير العلاقات العامة بالمديرية.

بالإضافة إلى الدكتور عمرو عبد العظيم، مدير إدارة خدمة المواطنين، والدكتور أبو الفتوح محمد الصاوي، مساعد مدير الإدارة الصحية بالمنيا، وجورج وهبة، مدير وحدة حقوق الإنسان بقطاع الصحة.

مدير مركز رعاية طفل ثان بالمنيا

كما كرم الدكتور هاني إسحاق، مدير مركز رعاية طفل ثان، الكوادر التي بذلت جهودًا استثنائية في مختلف أقسام المركز، تقديرًا لالتزامهم وتفانيهم في العمل.

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