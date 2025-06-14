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رياضة

شرط جزائي بمليار يورو، ريال مدريد يحسم مصير مدافعه المتألق

ريال مدريد
ريال مدريد

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد حسم  تمديد عقد المدافع الواعد راؤول أسينسيو حتى صيف 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه تقديرًا لأدائه المميز بالموسم الأخير.

ريال مدريد يقترب من التجديد لمدافعه

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا بقيمة مليار يورو، في إشارة إلى تمسك النادي بالمواهب الصاعدة، ومنحهم عقودا "ذهبية" تتضمن مزايا استثنائية، مثل زيادة في الراتب، ومدة طويلة للعقد.


وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لأسينسيو حاليًا 40 مليون يورو بعد التحديث الأخير.

وشارك راؤول أسينسيو في 23 مباراة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد في الليجا خلال موسم 2024-2025، بدأ أساسيًا في 18 مناسبة ولعب 1671 دقيقة.

وكانت أول مشاركة لأسينسيو في 9 نوفمبر 2024، كبديل في الفوز 4-0 على أوساسونا، حيث صنع تمريرة حاسمة رائعة لجود بيلينجهام، أما أول مشاركة أساسية فكانت في 24 نوفمبر خلال الفوز 3-0 على ليجانيس.

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ريال مدريد راؤول أسينسيو زيادة في الراتب لريال مدريد

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