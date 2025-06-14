السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه العماني والتركي

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر وعمان وتركيا، فيتو

 جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة.

 

خفض حدة التوتر واحتواء التصعيد بالمنطقة

 تم استعراض خلال الاتصالين التطورات المقلقة في الإقليم، وتبادل التقييمات حول تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وتم التوافق على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر واحتواء التصعيد بالمنطقة، أخذًا في الاعتبار خطورة الوضع القائم وعواقبه.

 

ضرورة احترام القانون الدولي 

 كما تم التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وأن السبيل الوحيد لاحتواء التوتر يرتكز على بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتجنيب الإقليم مزيد من مظاهر عدم الاستقرار.

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وزير خارجية الجمهورية التركية ع مان احترام القانون الدولي

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