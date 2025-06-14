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رياضة

أبوظبي الرياضية تعلن نقل مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

الترجي
الترجي

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية عن نقل مباريات فريق الترجي التونسي  في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

 مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 

ويستهل نادي الترجي التونسي مشاركته في النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

وفي ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات، يشد الترجي الرحال إلى مدينة ناشفيل، حيث يلتقي فريق لوس أنجلوس الأمريكي على ملعب "جيوديس بارك"، وذلك يوم السبت 21 يونيو، عند تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويختتم بطل تونس مشواره في دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، فجر الأربعاء 24 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، في لقاء يُقام أيضًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

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