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نشوب حريق بـ٣ منازل في قنا

نشوب حريق بـ٣ منازل
نشوب حريق بـ٣ منازل في قنا

نشب حريق داخل 3 منازل، اليوم السبت، كل منزل من طابق واحد في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل 3 منازل في قرية حاجر الدهسة مركز فرشوط.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل 3 منازل كل منزل مكون من طابقين واحد في قرية حاجر الدهسة مركز فرشوط.

تم السيطرة على الحريق وجاري حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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