السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

من اللعب إلى العتمة.. ثم إلى معهد ناصر والأمل

صرخة أب في البحيرة لإنقاذ طفلته من العمى.. ومدبولي: "خدمة بنتنا أهم من الزيارة كلها"

رئيس الوزراء والطفلة
رئيس الوزراء والطفلة المصابة

 وسط حرارة النهار، وعلى أطراف قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، كان الأهالي يتجمعون على جانبي الطريق في انتظار موكب رسمي يحمل بين طياته أملًا جديدًا لهم. 

لم تكن زيارة عادية، بل كانت جولة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي وعدت أن تزرع الأمل في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي خضم الجولات والتفقدات، اقترب رئيس الوزراء من السيارة المتنقلة الخاصة بالكشف عن أمراض العيون "الرمد"، تلك العيادة الصغيرة على عجلات التي طالما كانت نافذة أمل للفقراء في أماكن لم تطأها خدمات طبية متخصصة من قبل.

رئيس الوزراء يطمئن الطفلة  ويوجه بتوفير الرعاية اللازمة لها
رئيس الوزراء يطمئن الطفلة  ويوجه بتوفير الرعاية اللازمة لها

 وما إن بدأ الدكتور مدبولي الاستماع إلى شرح المسئولين عن إمكانيات العيادة، حتى تقدّم رجل بسيط الملامح، متوتر النظرات، يحمل في صوته قهر السنين ويكاد قلبه يخرج من بين ضلوعه. 

قال الأب بصوت متهدج: "بنتي.. بنتي يا ريس، كانت بتلعب واتخبطت على دماغها، ومن ساعتها مش شايفة.. راحت منها الدنيا كلها فجأة".

كانت الكلمات تنغرز كالإبر، لم يكن حديثًا عابرًا بل وجعًا حيًّا يُنطق، التفت رئيس الوزراء إليه، وبدون تردد، كلف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بسرعة علاج الطفلة قائلا له: "لو معملناش حاجة في الزيارة النهاردة غير خدمة بنتنا دي.. كفاية".

رئيس الوزراء يأمر بتلقي الطفلة العلاج اللازم في معهد ناصر 
رئيس الوزراء يأمر بتلقي الطفلة العلاج اللازم في معهد ناصر 

 

 لحظة إنسانية خالصة، ساد فيها صمت عميق، وكأن الجميع شعر بثقل الموقف، لم تكن مجرد استجابة رسمية، بل وعد صادق وقرار عاجل بإنقاذ طفلة من مصير مظلم.

لم تمر دقائق حتى كانت سيارة الإسعاف تتحرك بالفعل، تحمل الطفلة في طريقها إلى معهد ناصر بالقاهرة، حيث تنتظرها رعاية طبية متميزة قد تعيد لعينيها النور، ولأسرتها الحياة.

في لحظة صدق، تحركت القلوب قبل الإجراءات، واستجابت الدولة قبل أن تُسجَّل الكاميرات، وفي سيارة إسعاف تسابق الوقت، سافرت الطفلة من قرية بعيدة إلى أمل جديد في معهد ناصر، محمولة على دعاء أب، وقرار مسؤول وأمل شعب لا يزال يراهن على أن "حياة كريمة" ليست فقط مشروعًا، بل وعد لا يُخلف.

والد الطفلة يتحدث لرئيس الوزراء 
والد الطفلة يتحدث لرئيس الوزراء 

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جولة لرئيس الوزراء قرية زاوية صقر مركز أبوالمطامير محافظة البحيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة امراض العيون

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