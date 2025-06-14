نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين

افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مقر اللجنة النقابية الجديد لمحامي مدينتي الحمام والعلمين بمحافظة مطروح، وذلك في إطار حرص النقابة على تيسير تقديم الخدمات النقابية للمحامين، خاصة في ظل بُعد المسافة بين مدينة الحمام ومدينة مرسى مطروح، والتي تصل إلى نحو 250 كيلو مترًا.

وجاء افتتاح المقر الجديد بعد توجيه مباشر من نقيب المحامين بسرعة إنهاء وتجهيز المقر على أعلى مستوى وفي أسرع وقت، مع توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة بما يليق بالسادة المحامين، وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات النقابية دون عناء الانتقال إلى المقر الرئيسي في مطروح.

وشهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، منهم الأساتذة: محمد عبدالوهاب، والسيد جابر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الفرعية بمطروح، وهم: حامد الحفيان، صالح عطية، رمضان خليفة، وهاني القناشي، وبحضور أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، وهم: أشرف عبدالمعطي، أحمد عبدالهادي، سالم السمالوسي.

وأكد نقيب المحامين خلال الافتتاح أن النقابة مستمرة في تيسير الخدمات للسادة المحامين بكافة المحافظات، والعمل على تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لهم بما يليق بالسادة المحامين.

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