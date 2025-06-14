لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء صيانة مروحة في إحدى قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة شخص صعقا بالكهرباء أثناء صيانة مروحة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص أثناء تصليح مروحة داخل منزل في إحدى قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.أ" 43 عام مقيم في احدي قري مركز العدوة متأثرا بصعق كهربائي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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