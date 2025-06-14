مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت بعد ما ضربها طفل على رأسها".. ومدبولي: "هنعمل اللازم حالا"

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السيارة المتنقلة الخاصة بالرمد بقرية زارية صقر، مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة،، واطلع على الإمكانات الموجودة بها.

وجاء ذلك خلال تفقده اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية زارية صقر.

وفى هذه الأثناء تقدّم أحد المواطنين بطلب لرئيس الوزراء يخص حالة طفلته المريضة، حيث أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها، حسب قوله، أثناء اللعب.

وكلّف رئيس الوزراء، على الفور، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة هذه الحالة وتوفير جميع ما يلزم لخدمة هذه الطفلة على أكمل وجه، قائلا:" لو معملناش حاجة فى الزيارة النهاردة غير خدمة بنتنا دى كفاية".

وبالفعل بعد دقائق تم الترتيب لنقل الطفلة إلى معهد ناصر، لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وبالفعل تحركت سيارة الإسعاف بالطفلة.

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