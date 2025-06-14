الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٠ يونيو ٢٠٢٥م، الموافق ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٦هـ بعنوان "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك".

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو التوعية بأهمية احترام الحياة الخاصة، وعدم التدخل في شئون الآخرين.

الأوقاف تفتتح (٨) مساج ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل



وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٨) مساجد أمس الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٣) مساجد، وصيانة وتطوير (٤) مساجد.



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٩٠) مسجدًا، من بينها (٩٤٥) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(٤٤٥) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ (١٣٤٧١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و١٠ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



في محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد بوادي بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا.

تم صيانة وتطوير مسجد المناصرة بقرية بلكيم – مركز السنطة.



وفي محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية العلا الشرقية بالنهضة – حي العامرية أول.



وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل التليب بقرية القارة بالكرنك – مركز أبو تشت.



وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد المحمود بمنطقة عبده رشوان – مركز ومدينة كرداسة.

تم صيانة وتطوير مسجد عبد الرحمن بن عوف بشارع المحطة – الجيزة.



وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية الكفر الجديد – مركز ميت سلسيل.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير مسجد نور الهدى بعزبة سليم – مركز مطوبس.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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