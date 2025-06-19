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عقارات

بعد مد التقديم، أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل

شقق الاسكان
شقق الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد باب التقديم  على شقق سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، حتى يوم الأحد المقبل 22 يونيو الجاري.

وتطرح الوزارة 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، ويتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

وعلى مستوى أسعار الشقق كالتالي: 

حدائق أكتوبر 11800 جنيه للمتر

مدينة 6 أكتوبر 12000 جنيه للمتر

حدائق العاصمة 11500 جنيه للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

15 مايو 11000 جنيه للمتر

العاشر من رمضان 11100 جنيه للمتر

بدر 11500 جنيه للمتر 

بنى سويف الجديدة 10850 جنيهًا للمتر

المنيا الجديدة 11100 جنيه للمتر

رشيد الجديدة 10600 جنيه للمتر

ناصر غرب اسيوط 10600 جنيه للمتر

أسوان الجديدة 10600 جنيه للمتر

شطا - دمياط 11000 جنيه للمتر 

جمصة - الدقهلية 5555 جنيهًا للمتر

الغردقة 12500 جنيه للمتر 

 

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

 وشروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

ويشمل الطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا).

 

أماكن الشقق الجاهزة للتسليم الفوري

والشقق الجاهزة للتسليم الفوري، يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

والشقق (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وشقق (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

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