بنك التعمير والإسكان يستقبل الحاجزين لشقق سكن مصر بموعد مسبق

كشف جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن إعلان هام لحاجزي شقق سكن مصر، وأكد أن بنك التعمير والإسكان يستقبل الحاجزين من خلال حجز موعد مسبق فقط.

وقال الجهاز حرصًا من بنك التعمير والإسكان على تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتنظيم استقبال العملاء بمركز خدمة عملاء الإسكان بمدينة نصر، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، سيتم استقبال العملاء من خلال حجز موعد مسبق فقط.

وحجز الموعد المناسب، يُرجى الاتصال بالرقم الموحد: 19995 ولن يتم استقبال أي عملاء بدون حجز مسبق، وذلك حرصًا على ضمان جودة وسرعة الخدمات المقدمة.

تواصل وزارة الإسكان تسليم شقق مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.



وسيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة جنوب القطامية العين السخنة مسلسل 5 بالعمارة رقم 53، يوم الأحد 15/ 6/ 2025، ووحدات العمارة 45، يوم الإثنين 16/ 6/ 2025، ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025، ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 18/ 6/ 2025.



وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالعمارة رقم 44، يوم الإثنين 2/6/2025، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 3/ 6/ 2025.



وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

أعلنت المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد رفع درجات الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى بمحطة مياه الشيخ زايد.

وأكدت على ضرورة التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بمحطة مياه الشرب بإجراء كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءا من خروجها من المحطات حتى وصولها للمواطن، وذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا.

وأشارت رئيس الجهاز، إلى انتظام العمل في محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، واستمرار نظام النوبتجيات في المحطات والروافع لضمان تقديم خدمات مياه الشرب بجودة عالية للمواطنين،

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