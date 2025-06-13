الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات وتجنب التصعيد بالمنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتصعيد العسكري في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى القضية الفلسطينية ومؤتمر حل الدولتين، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شددا على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين.

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الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأوضاع في الشرق الأوسط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي

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