الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد وزحام بشرق المحافظة

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا في العطلة الأسبوعية، حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية نسب إشغال الشواطئ، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال ٩٠٪، وكانت الراية خضراء مع بحرٍ هادئ، أما شواطئ القطاع الغربي، فقد بلغت نسبة الإشغال ٧٠٪، وكانت الراية صفراء مع حالة بحر معتدلة.

وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، قاموا بسؤال الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

 

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية للسياحة والمصايف القطاع الشرقي

مواد متعلقة

أنغام تجري آخر بروفات حفلها في الدمام الليلة

القسام يعلن تنفيذ كمينا مركبا ضد قوة صـهيونية في بيت لاهيا

مصدر يكشف تطورات جديدة في صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا للأهلي

الأكثر قراءة

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

غضب في الأهلي بسبب تجاهل وزير الشباب والرياضة البعثة في أمريكا

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

الدولار يقفز 26 قرشًا أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

مصدر يكشف تطورات جديدة في صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا للأهلي

نكسة يونيو الإيرانية، خبير يحدد السيناريوهات المستقبلية لنظام المرشد بالجمهورية الإسلامية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق الكثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية