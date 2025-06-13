إزالة 40 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمرحلة الثانية للموجه الـ26 بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتنفيذًا لذلك، شن حى المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ قرارات إزالة لعدد ٦ حالات متغيرات مكانية لبناء مخالف، عبارة عن أسوار وحوائط علي مساحات ٦٠٠ متر، بمنطقة الفلكى، شارع البصل - الرأس السوداء بالإضافة إلى إزالة أسوار علي مساحة ١٠٠ متر بحوض صبحي البحيري بالتوفيقية فضلا عن إزالة وأسوار مخالفة على مساحة ١٠٠م بحوض الجزيري منطقة خورشيد

وقام حى وسط حملة مُكبرة تمكنت من إزالة تعديات عبارة عن دور أرضى وشدة خشبية بالدور الأول علوى بقرية أبيس العاشرة علي مسطح ٢٣٠م.

ونفذ حي العامرية أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عدد ٢١ متغير مكانى عبارة عن مباني دور أول علوي وحوائط وأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حى العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات شملت إزالة ٣ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وهيكل معدني علي مساحة ٦٠٠متر بقرية الجزائر فضلا عن إزالة أسوار وتقسيمات علي مساحة ١٧٣٠م بمنطقة السلام والتحفظ علي كمية من الحديد

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ ٣ قرارات إزالة علي مساحات ٤١ فدان زراعة و٧٠٠٠ م٢ مبانى، وكذا تنفيذ قرار إزالة حتى سطح الأرض على مساحة ١٠٠٠ م٢ فضلا عن تنفيذ ٣ قرارات إزالة عبارة عن أسوار بقرى بهيج والميثاق وبنجر السكر والغربانيات وكذا إزالة ٣ متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار علي مساحة ٥٣٠م٢

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

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