وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في فرنسا واليونان وقبرص والعراق

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالات هاتفية اليوم من "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، و "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، و"فؤاد حسين" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة فى المنطقة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا خطيرا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد فى اتصالاته أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مشددا على الأهمية البالغة لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد، وأنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولى.

تفتح الباب لاحتمالية اتساع دائرة الصراع في الإقليم

وأكد الوزير عبد العاطى أن الهجمات الإسرائيلية غير المبررة على إيران تفتح الباب لاحتمالية اتساع دائرة الصراع في الإقليم، وهو الأمر الذى يتعين على المجتمع الدولي العمل على تجنبه حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات على مواصلة التنسيق والتشاور لمتابعة تطورات الموقف وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.

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