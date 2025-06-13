بعد الهجوم على إيران، نتنياهو يعقد اجتماعا للمجلس الأمني المصغر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للمجلس الأمني المصغر، وذلك في أعقاب الهجوم الكبير الذي شنه جيش الاحتلال على إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وفي السياق ذاته كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قوات من قطاع غزة لنشرها في جبهات أخرى.

الرئيس الإيراني: ردنا سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في "خطاب للأمة"، اليوم الجمعة إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".



وحث بزشكيان الإيرانيين "على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها"، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

وقال بزشكيان في "خطاب للأمة" إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".

ودعا الإيرانيين إلى "عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة".

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