الجمعة 13 يونيو 2025
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هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل أولى رحلات الخط الملاحي التايواني WAN HAI LINE

الاسكندريه
الاسكندريه

 استقبل ميناء الإسكندرية لأول مرة السفينة WAN HAI 311 التابعة للخط الملاحي التايواني WAN HAI LINE، والذي يُعد من أكبر الخطوط المتخصصة في نقل الحاويات عالميًا، حيث يمتلك أسطولًا يتجاوز 120 سفينة ويغطي بخدماته أكثر من 90 دولة حول العالم.

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ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعه والنقل، وفي خطوة استراتيجية جديدة تُجسد نجاح جهود الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسه اللواء بحري ايهاب محمد صلاح - في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية

 

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود مكثفة اتخذتها الهيئة بالتعاون مع  شركه وكاله الخليج مصر المحدوده وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التي استقبلت السفينة على رصيف 25 المخصص لها  ، وذلك بهدف توسيع شبكة الشحن وتوفير خدمات لوجستية متكاملة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الخط التايواني بتفعيل رحلاته إلى ميناء الإسكندرية،  مما يعكس ثقة متزايدة من كبرى الشركات البحرية في جاهزية وتنافسية الميناء.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية والتنسيقية اللازمة لاستقبال السفينة WAN HAI 311، التي تصل حمولتها الكلية إلى 27,800 طن، بطول 213 مترًا، لتؤكد الهيئة مجددًا قدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية.

وفي إنجاز آخر لا يقل أهمية، استقبل ميناء الإسكندرية أيضًا السفينة العملاقة MAERSK HONG KONG لأول مرة، والتي تُعد الأكبر من نوعها التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية حتى اليوم. بحمولة الإجمالية بلغت نحو 154,000 طن، بطول يفوق 353 مترًا، وغاطس يصل إلى 16.7 متر، والتي تم رسوها بأحد أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، في تأكيد جديد على قدرات البنية التحتية الحديثة بالميناء.

وجاء استقبال السفينة MAERSK HONG KONG بعد أقل من عشرة أيام فقط من استقبال الهيئة لسفينة الحاويات العملاقة MSC ANNA بميناء الدخيلة، ما يعكس تسارع وتيرة الإنجازات البحرية وتعاظم جاذبية موانئ الإسكندرية أمام كبريات شركات الشحن في العالم. 


اتصالا بذلك فان الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كانت قد استعدت مسبقًا لاستقبال السفينة العملاقة، حيث اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة بمجرد تلقيها الإخطار بجدول رسو السفينة MAERSK HONG KONG في الميناء، وقد قامت إدارات الحركة والخدمات البحرية، بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد، بما يضمن أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة حيث حرص المرشدون وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية التابعة للهيئة على تأمين ملاحة السفينة منذ دخولها نطاق الميناء، وحتى إتمام عملية التراكي والرباط بأعلى درجات الأمان. كما تم مراقبة كافة مراحل والوصول والرسو عبر المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، مما ساهم في إنجاز عملية التراكي بسلاسة وفي وقت قياسي.

وتؤكد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن استقطاب مثل هذه الكيانات الملاحية العملاقة يمثل علامة فارقة في تطوير المنظومة اللوجستية المصرية وتعزيز قدرة الموانئ الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما يعكس هذا النجاح تكامل الجهود بين الهيئة والشركاء من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق أهداف الدولة في جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات البحرية.

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الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الاسكندرية

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