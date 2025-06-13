الجمعة 13 يونيو 2025
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اقتصاد

استمرار العمل بميناء السويس اليوم الجمعة لتقليل زمن الإفراج الجمركي (صور)

جانب من العمل، فيتو
جانب من العمل، فيتو

 أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية. 

 حيث استمر العمل بميناء  السويس اليوم الجمعة لسرعه الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ برئاسة المهندس وليد حرز رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالسويس، والمهندس/أشرف محمد محمد مدير عام السلع الصناعية بالسويس.
 

 وقالت الهيئة إن هذا يأتي هذا في إطار  الالتزام الدائم بخدمة الوطن، وتستمر فرق العمل داخل كافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال أيام الاجازات الرسمية.

 

 كما يأتى هذا فى إطار توجيهات  المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ومواصلة العمل بأيام الإجازات. كما يأتى هذا تنفيذا لتعليمات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

 

 وترصد فـيتـو حركة العمل  داخل ميناء  السويس اليوم الجمعة، وذلك بهدف سرعة الإفراج عن البضائع

 

 

 

 

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الصادرات الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

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