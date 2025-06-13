معلومات عن أبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر اليوم 13 يونيو 2025.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم يستأنفون مهامهم فورا".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية على إيران استهدفت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في قصف إسرائيلي، اليوم الجمعة، استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال مصدران إقليميان لرويترز إن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران، اليوم الجمعة.

وفيما يلي قائمة بالقادة والعلماء الذين قُتلوا:

حسين سلامي

كان سلامي المولود في عام 1960 قائد الحرس الثوري الإيراني، عينه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في عام 2019.

محمد باقري

كان باقري قائدا سابقا للحرس الثوري الإيراني، وشغل باقري منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية منذ عام 2016.

وولد عام 1960، وانضم إلى الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

أمير علي حاجي زاده

كان حاجي زاده قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري وحددته إسرائيل باعتباره الشخصية المحورية المسؤولة عن توجيه الهجمات الجوية عليها.

وفي عام 2020، تحمل حاجي زاده المسؤولية عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، والذي حدث بعد فترة وجيزة من شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق ردا على ضربة أمريكية بطائرات مسيرة قتلت قاسم سليماني القائد السابق بالحرس الثوري.

غلام علي رشيد

شغل رشيد منصب رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وحارب في صفوف إيران خلال حرب الثمانينيات مع العراق.

فريدون عباسي دوائي

كان عباسي دوائي، وهو عالم نووي، رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الفترة من 2011 إلى 2013، وهو من غلاة المحافظين، وكان عضوا في البرلمان من 2020 إلى 2024.

محمد مهدي طهرانجي

طهرانجي كان عالما نوويا ورئيسا لجامعة آزاد الإسلامية في طهران.

والعلماء الأربعة الآخرون الذين قُتلوا في ضربات اليوم الجمعة هم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده.

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بوفاة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني جراء إصابته من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفه أيضا فجر الجمعة.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا إنه اغتال قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وتم القضاء على كبار قادة سلاح الجو معه.

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