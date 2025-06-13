طفح صرف صحي يتسبب في إعاقة حركة المرور بمدينة المنشاة في سوهاج (صور)

شهد أحد شوارع مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، طفحًا مائيًا ناتجًا عن تسريب في شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى توقف حركة المرور وصعوبة سير المواطنين بالشارع المتضرر.



وقدم عدد من المواطنين شكاوى متكررة من تكدس المياه وتدهور حالة الطريق، مطالبين بسرعة التحرك لاحتواء الأزمة، خاصة مع التأثير السلبي على حركة المارة والمركبات.

وعلى الفور، انتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة عاطف الصمطي، رئيس المدينة، إلى موقع الطفح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم شفط المياه المتراكمة باستخدام معدات الوحدة المحلية، إلى جانب تسوية وتمهيد الشارع لتسهيل الحركة.



وشدد "الصمطي" على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المواطنين غير الملتزمين بكسح العمارات السكنية الخاصة بهم، محذرًا من أن الإهمال في التعامل مع شبكات الصرف يؤدي إلى أضرار بيئية ومرورية كبيرة.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تتابع باستمرار مثل هذه الحالات، وستواصل العمل لرفع كفاءة البنية التحتية وضمان سلامة المرافق والخدمات العامة للمواطنين.

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