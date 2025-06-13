الجمعة 13 يونيو 2025
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آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025، يستمر أولياء الأمور لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المنيا 2025 في البحث عبر مواقع الإنترنت حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني. 

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنيا

أكدت مصادر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن أعمال الكنترول تجري بشكل مكثف، حيث يتم حاليًا إعداد الكشوف النهائية للدرجات، وستُعلن النتائج رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025

 

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عبر الرابط التالي: نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 

ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

 توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025

تُحتسب النتيجة النهائية من 280 درجة موزعة على المواد الأساسية كما يلي:

- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الإنجليزية: 60 درجة
- الرياضيات: 60 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
- العلوم: 40 درجة

يتم احتساب النتيجة بناءً على مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

 خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

1. الدخول على رابط مديرية التعليم بمحافظة المنيا.
2. اختيار قسم نتائج الطلاب.
3. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.
4. الضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر النتيجة كاملة بالدرجات في جميع المواد.

 جهود التصحيح ومتابعة الكنترولات

تتابع مديرية التعليم بـ محافظة المنيا أعمال التصحيح لحظة بلحظة داخل كنترولات الإدارات التعليمية المختلفة، مع اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان الدقة والشفافية.

وقد أشادت المديرية بجهود المعلمين في إنجاز المهمة في الوقت المحدد بالرغم من ضغوط العمل.

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