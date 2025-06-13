تفاصيل اتصالين لوزير الخارجية مع نظيريه الإيراني والقطري

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

رفض مصر وإدانتها التعدي على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها

خلال الاتصالان، تم تبادل الرؤى والتقييمات بشأن تداعيات العدوان غير المبرر وغير المسئول للتصعيد الإسرائيلي وانعكاسه الخطير على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال اتصاله مع نظيره الإيراني على رفض مصر وإدانتها التعدى على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا على أهمية العمل على خفض التصعيد وعدم انزلاق المنطقة بأكملها إلى فوضى شاملة وتوسيع رقعة الصراع.

تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وعلى صعيد آخر، تناول اتصال الوزير عبد العاطي مع نظيره القطري أيضًا تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.

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