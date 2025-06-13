وزير الخارجية: علاقاتنا مع ألمانيا نموذجية ونتطلع لشراكة استراتيجية شاملة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات قوية ونموذجية، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لتعزيز هذه العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في القاهرة مع وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في إطار زيارة رسمية يجريها المسؤول الألماني إلى مصر.

وأوضح عبد العاطي أن اللقاء تضمن جلسة مباحثات ثنائية مطولة، أعقبها اجتماع موسع، تم خلالهما بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وكشف الوزير أن 1600 شركة ألمانية تعمل حاليًا في مصر، في مجالات متنوعة، خاصة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، مؤكدًا وجود فرص واسعة لتوسيع هذا التعاون.

وأضاف أنه تم بحث إمكانية توسيع التعاون المالي بين البلدين، بما يشمل إمكانية الدفع بالجنيه المصري، كما تم تناول كيفية الاستفادة من الخبرات الألمانية، في ضوء موقع مصر كمركز عبور إلى القارة الإفريقية.

وفيما يخص التعاون التنموي، أشار عبد العاطي إلى أنه تم بحث مشروعات البنية التحتية والربط بين مناطق مثل العين السخنة والعلمين، والتي تمثل محورًا استراتيجيًا يربط شرق وغرب البلاد، مضيفًا أن مصر أنفقت 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وفي إطار التعاون الصناعي، لفت إلى أنه تم بحث توطين صناعة السيارات في مصر، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك بين البلدين.

وأعلن عبد العاطي أن مصر ستستضيف في النصف الثاني من العام الجاري اللجنة الاقتصادية المصرية–الألمانية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وفي الشأن الإقليمي، أعرب الوزير عن قلقه من التصعيد الخطير من جانب إسرائيل تجاه إيران، واصفًا هذا التصعيد بأنه "غير مبرر" ويستوجب الاحتواء الفوري، محذرًا من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

كما تم، بحسب عبد العاطي، بحث الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها "تجاوزت حدود المنطق والخيال"، وأن مصر تبذل جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط.

وأشار إلى أنه أطلع نظيره الألماني على الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا دعم مصر للحلول السلمية ورفضها الكامل للحلول العسكرية.

ونوّه إلى المؤتمر الدولي الخاص بغزة، الذي تستضيفه القاهرة قريبًا، بمشاركة دولية رفيعة، من بينها تمثيل بارز من ألمانيا.

كما تناولت المباحثات، وفق عبد العاطي، الوضع في البحر الأحمر وضرورة حماية حرية الملاحة، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة، وأن مصر تدعم الحلول الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

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