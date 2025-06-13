وزير الخارجية: مصر ترفض أي نوع من التصعيد في المنطقة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفض مصر لأي نوع من التصعيد فى المنطقة التي أصبحت على صفيح ساخن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، اليوم فى القاهرة، أن مصر لا يمكن إلا أن تكون إلا مع خفض التصعيد وضد التصعيد غير المبرر.

وأشار إلى اتصالاته مع نظرائه فى عدد من الدول للتأكيد على ضرورة وقف التصعيد لأنه من الضرورى ان يكون لكل فعل رد فعل.

وشدد قائلا: “الحلول العسكرية لا تحقق الاستقرار” محذرا من أن تخرج الأمور عن السيطرة فى المنطقة.

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