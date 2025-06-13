الجمعة 13 يونيو 2025
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سياسة

دفاع النواب: الهجوم الإسرائيلي على إيران يضع المنطقة برمتها على حافة المواجهة

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي علي إيران، فيتو

 قال اللواء يحيي كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يعرض المنطقة كلها لمخاطر التصعيد والانزلاق في مواجهات أوسع.


وأضاف كدوانى، في تصريح خاص لفيتو،  أن إسرائيل لن تستطيع القيام بمثل هذه الضربات العسكرية بدون الدعم الأمريكي الواضح، وهو ما يشير إلى احتمالية توسيع حجم المواجهة.

 

الضربات العسكرية بالطائرات الإسرائيلية

 وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من المتوقع أن يكون هناك رد فعل من جانب إيران بعد تلقيها تلك الضربات العسكرية بالطائرات الإسرائيلية، حيث من المنتظر أن توجه إيران ضربات عسكرية إلى إسرائيل باستخدام المسيرات والصواريخ نظرا لبعد المسافة بينها وبين إسرائيل.


وأضاف كدوانى، بالتالي سيكون متوقع حدوث مواجهة أمريكية لهذه الضربات الإيرانية  على إسرائيل عبر التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الحديثة للتصدى لتلك الضربات الإيرانية.

 

المنطقة كلها معرضة للمخاطر

 وأشار إلى أن العالم يشاهد تلك الضربات والمواجهة التى تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مؤكدا أن المنطقة كلها معرضة للمخاطر.

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