وزير الخارجية: الجميع يدفع ثمن التصعيد فى المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن الجميع يدفع ثمن التصعيد فى المنطقة.

وأوضح عبد العاطى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، اليوم فى القاهرة، ان جميع قنوات الاتصال قائمة لعدم جر المنطقة إلى فوضى.

وأكد وزير الخارجية: “لن يكون هناك استقرار فى المنطقة دون حل القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “لابد ألا نعطى دولة بعينها حق الفيتو للتحكم في حق مصير الدولة الفلسطينية”.

واستطرد: “بدون اقامة الدولة الفلسطينية لن يكون هناك استقرار فى المنطقة”.

وأشار وزير الخارجية إلى انه تم التباحث مع نظرائه من الدول مؤكدا على الرفض الكامل للحلول العسكرية وكذلك الرفض الكامل لعدم الانتشار النووى ورفض امتلاك ايران واسرائيل السلاح النووى.

وشدد: “علينا ان نعمل على عدم امتلاك الانتشار النووى ولكن مع إتاحة الاستخدام السلمى للطاقة الذرية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأوضح أن هناك علاقات قوية مع الشعب الألمانى ومع التاريخ الفرعونى المصرى وتاريخ الملكة نفرتيتي وتوت عنخ أمون، مشيرا إلى الشغف الألمانى بالحضارة المصرية.

كما شدد على ان المناخ التشريعى والقانوني المصرى أزال جميع العقبات امام الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مؤكدا أن الاستقرار فى مصر واضح جدا.

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