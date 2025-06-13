الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

تداعيات الهجوم الإسرائيلي، إيران تحظر واتساب وتقيد الإنترنت

إيران تقيد الإنترنت
إيران تقيد الإنترنت

حظرت السلطات الإيرانية تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” مرة أخرى في البلاد، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي ضربت أهدافا داخل الأراضي الإيرانية.
 

هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفع السلطات الإيرانية الحظر عن التطبيق في ديسمبر 2024، في خطوة كانت تهدف إلى تخفيف القيود على الإنترنت.

 

تصاعد التوتر في المنطقة

شهدت المنطقة تصاعدا خطيرا في التوتر بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف إيرانية، والتي استهدفت مرافق نووية وعسكرية، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين بارزين، مما دفع طهران إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتقييد تدفق المعلومات.
 

وتزامنا مع حظر واتساب، تم الإبلاغ عن اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت في مناطق متعددة من إيران، وهذه الاضطرابات تشمل: انقطاع جزئي أو كلي في الاتصال بالإنترنت، بطء شديد في سرعة التصفح، وصعوبة في الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

الجدير بالذكر أن هذه  ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلة في أوقات التوتر، ففي سبتمبر 2022، تم حظر واتساب وإنستجرام في إطار القمع الحكومي لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت عقب مقتل مهسا أميني.

كانت هذه المنصات من بين المنصات القليلة التي ظلت متاحة في إيران، مما جعل حظرها يؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على التواصل مع العالم الخارجي.

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