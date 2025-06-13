الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الأردن بسبب التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية الألماني،
وزير الخارجية الألماني، فيتو

 أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلغاء زيارته المقررة إلى الأردن، بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، مؤكدًا أن زيارته الأولى في جولته بالمنطقة كانت إلى مصر، وأنه سيتوجه لاحقًا إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، في القاهرة، أن الأوضاع المتوترة في المنطقة استوجبت تعديل برنامج زيارته، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع التطورات عن كثب.

 

وأكد وزير الخارجية الألماني أن مصر شريك نزيه وموثوق بالنسبة لألمانيا، مشيدًا بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي، والتعاون البناء في مختلف المجالات.

وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، سواء في المجال الأمني أو الاقتصادي، مؤكدًا وجود العديد من الفرص التي يجب البناء عليها بين الجانبين.

وتأتي تصريحات فاديفول في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، على خلفية الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف إيرانية، والتي أثارت قلقًا دوليًا واسعًا.

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وزير خارجية ألمانيا بدر عبد العاطي يوهان فاديفول إيران غزة

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