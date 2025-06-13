وزير الخارجية الألماني: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا، ليس فقط في المجال الأمني، بل في الجانب الاقتصادي أيضًا.

وقال فاديفول، خلال المؤتمر الذي جمعه بوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إن "لدينا الكثير من الفرص المشتركة التي ينبغي استغلالها"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرّق فاديفول إلى التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في ظل أوضاع غير مستقرة، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لإيران، وهو ما وصفه بـ"الأمر المقلق".

وأضاف: "البرنامج النووي الإيراني يُشكّل تهديدًا حقيقيًا للمنطقة ولإسرائيل"، مؤكدًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها.

وشدد الوزير الألماني على أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، داعيًا إلى منع إيران من إنتاج سلاح نووي.

وفي سياق آخر، أعرب فاديفول عن شكره لمصر وقطر على جهودهما المستمرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

كما شدد على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "غير مقبول"، مشيرًا إلى وجود رهائن ألمان يجب الإفراج عنهم في أسرع وقت.

وأكد الوزير الألماني أن غزة والضفة الغربية والقدس "أراضٍ فلسطينية لا يمكن فصلها عن بعضها".

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر بلد صديق ومهم للغاية بالنسبة لألمانيا، مشيدًا بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي.

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