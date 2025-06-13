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ثقافة وفنون

"هابي بيرث داي" يحصد 3 جوائز في مهرجان تريبيكا

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

نجح فيلم هابي بيرث داي، في حصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال جائزة أفضل فيلم وسيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.

 

فيلم هابي بيرث داي  بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامة، تايسون، علي صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجة أحمد، فارس عمر ضحي رمضان، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي وأحمد بدوي وأحمد عباس، ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

 

 كان  المخرج محمد دياب أعرب عن سعادته بتصريحات النجم العالمي الحاصل علي الاوسكار جيمي فوكس أحد منتجي فيلم هابي بيرث داي، قائلًا: “شهادة كبيرة إن الفيلم يعجب جيمي من أول نسخة سيناريو ويبقي حريص علي المشاركه في انتاجه، شركه فوكسهول المملوكه لجيمي فوكس من خلال مديرها التنفيذي داتاري تيرنر بيدعموا الفيلم في عرضه الأول في مهرجان تريبيكا”.

 

 

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