الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

صور لعملاء الموساد داخل إيران تظهر تركيب أسلحة هجومية

الموساد
الموساد

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا قالت إنها لعملاء من الموساد وهم يركّبون أنظمة أسلحة هجومية داخل إيران، في خطوة غير مسبوقة تكشف عمق الاختراق الأمني.

 

"اجتماع تحت الأرض".. هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني

وأعلنت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن إسرائيل قامت بتصفية معظم قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال حضورهم اجتماع بمقر تحت الأرض.

وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لوزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتقييم الوضع الحالي.


وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأثناء جلسة لتقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان أَيْيال زامير، ورئيس الموساد دادي بارنيا، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أمير بارعام، ورئيس هيئة العمليات اللواء عوديد بَسيوك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، ورئيس قسم التخطيط اللواء إيال هرئيل، وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، ومسؤولين كبار آخرين.

ووفقا للمصادر الاستخباراتية، تم إبلاغ وزير الأمن أنّ معظم قادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني قُضي عليهم خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض.

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الموساد إيران أسلحة هجومية

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