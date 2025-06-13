رئيس وكالة الطاقة الذرية لـ هرتسوغ: أضرار بالغة أصابت منشأة نطنز النووية الإيرانية

أبلغ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بأن منشأة نطنز النووية الإيرانية تعرضت لـ"أضرار بالغة" نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن غروسي اتصل بالرئيس الإسرائيلي وأبلغه أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه، فإن "منشأة نطنز تعرضت لأضرار بالغة".

وأصدر غروسي بيانا مفصلا أوضح فيه أن مفتشيه "اتخذوا إجراءات لفحص تداعيات الأضرار، بما في ذلك مسألة الإشعاع الصادر من المنشأة - وفقا لما هو معتاد بموجب بروتوكول الوكالة".

وفي وقت سابق، أعلن غروسي أن سلطات إيران أبلغت الوكالة بأن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تتعرض لأي هجوم إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الجمعة، أنه شن هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني".

وكشف أن "الغارات أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية"، مبينا أن إيران أطلقت في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة، وأنه تم اعتراضها جميعها بنجاح.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة الافتتاحية على إيران بأنها كانت ناجحة وحققت عدة إنجازات.

بدوره، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدا إلى إسرائيل قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا".

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