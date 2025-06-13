الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لوقف التصعيد

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية وأكدت أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي 

ودعت الأمانة العامة فى بيان اليوم لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة.

احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة

وشددت على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

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الاراضي الايرانية المجتمع الدولي الامانة العامة لجامعة الدول العربية

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