الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لوقف التصعيد

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية وأكدت أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي

ودعت الأمانة العامة فى بيان اليوم لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة.

احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة

وشددت على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

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