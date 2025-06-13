الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد الهجوم الإسرائيلي، إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت بلاده النووية وعلى كبار المسؤولين العسكريين في إيران، مطالبا باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال.


وأشار إيرواني إلى أن الهجوم المتعمد على المنشآت النووية يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك لاتفاق الضمانات الشاملة الذي تلتزم به إيران، محذرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتصنف من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أنها عدوان.

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إيران مجلس الأمن الدولي الهجمات الإسرائيلية الأمم المتحدة

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