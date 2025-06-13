بعد الهجوم الإسرائيلي، إيران تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن

دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت بلاده النووية وعلى كبار المسؤولين العسكريين في إيران، مطالبا باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال.



وأشار إيرواني إلى أن الهجوم المتعمد على المنشآت النووية يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك لاتفاق الضمانات الشاملة الذي تلتزم به إيران، محذرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتصنف من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أنها عدوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.