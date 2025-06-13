رضا بهلوي يدعو القوات العسكرية والأمنية في إيران إلى الانضمام للشعب

كتب ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي على منصة "إكس": "علي خامنئي، القائد غير العاقل للنظام المعادي لإيران، أدخل بلادنا مرة أخرى في حرب؛ حرب ليست حرب إيران أو شعبها، بل حرب النظام وخامنئي".

وأضاف: "رسالتي للقوات العسكرية والأمنية واضحة: هذا النظام وقادته الفاسدون وغير الأكفاء لا يقدّرون حياتكم ولا يقدّرون إيراننا. افصلوا أنفسكم عنهم وانضموا إلى الشعب".

وتابع بهلوي: "معركة الشعب الإيراني ضد النظام التدميري للجمهورية الإسلامية تهدف إلى استعادة إيران وبنائها من جديد. الحل يكمن في إسقاط الجمهورية الإسلامية من خلال الاحتجاجات في الشوارع والإضرابات العامة".

إعلام إسرائيلي: الموساد أنشأ قاعدة لطائرات بدون طيار انتحارية في ‎إيران

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الموساد أنشأ قاعدة لطائرات بدون طيار انتحارية في ‎إيران.

وأوضح المصدر أن هذه الطائرات كانت قد دخلت البلاد منذ فترة طويلة قبل الهجوم.

رويترز: إسرائيل تبدأ بإخلاء طائراتها المدنية من مطار بن غوريون

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية بدأت في تنفيذ عمليات إخلاء لطائراتها المدنية من مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت الوكالة أن شركة "يسرائير" للطيران تستكمل في هذه الأثناء عملية نقل وإخلاء طائراتها من المطار، دون أن تُوضح الجهة التي يجري نقل الطائرات إليها.

إعلام إسرائيلي يعلن استهداف المرشد الإيراني لكنه هرب

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن قواتها نفذت عملية استهدفت المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، مشيرة إلى أن الضربة وُجِّهت إلى المبنى الذي يقيم فيه بالعاصمة طهران.

ونشرت وسائل الإعلام صورة تُظهر أضرارًا لحقت بمدخل المبنى الذي يُعتقد أن خامنئي يقطنه، مؤكدة أنه كان موجودًا في المكان وغادر قبل لحظات من الاستهداف، مما أدى إلى نجاته من الهجوم.

برلماني إيراني: جواسيس إسرائيل في الوكالة الذرية سهلوا ضربتها على طهران

وأكد البرلماني الإيراني محمد صالح جوكار، على أن إسرائيل شنت الهجوم على إيران استنادًا إلى معلومات حصلت عليها من جواسيسها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بالأسماء، مقتل 6 علماء نوويين في الضربات الإسرائيلية على إيران

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عبد الحميد مينوظهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهی، ومطلبي زاده، ومحمد مهدي طهرانچي، وفريدون عباسي، من العلماء النوويين في إيران، قد قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت أكثر من 100 مسيرة على دولة الاحتلال.

ويعتبر هذا أول رد من طهران على الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت قيادات بارزة، ومنشأت نووية في العمق الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحكومة قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

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