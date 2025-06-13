الجمعة 13 يونيو 2025
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سياسة

اجتماع طارئ لمجلس المحامين ونقباء الفرعيات غدًا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدًا السبت، وذلك لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

اجتماع نقيب المحامين والنقباء الفرعيين 

ومع استمرار الأزمة، يستمر تصعيد المحامين، إذ عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في ١٦ مايو الماضي، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل «خدمات مميكنة».

قرارات المحامين التصعيدية بعد الإضراب العامة 

وأصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت ٢١ يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

وقفات احتجاجية للمحامين 

كما قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29 /5 /2025، و18 /6 /2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، والامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

تأديب المحامين المخالفين 

وقرروا أيضًا، إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. 

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نقابة المحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية المحامين

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