الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

الري: دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل النائب عبد الفتاح الشحات، النائب أسامة عبد العاطي، النائب نبيل عسكر، النائب خالد مشهور، النائبة مي غيث، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها

وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري للتعرف على مقترحات سيادتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا للدور الهام للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والالتزام بتطبيق مناوبات الري وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتطهير وتدعيم جسور ترعة الخليلي بالقليوبية.. فقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترعة واتخاذ اللازم لتطهير الترعة وتدعيم الجسور طبقًا للوضع على الطبيعة.

وفيما يخص الطلب المقدم لإحلال وتجديد شبكة الصرف الزراعي بحوض الطويلة بمحافظة الشرقية، حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف بسرعة معاينة شبكة الصرف المغطى بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكبارى الواقعة على المجارى المائية (بحر مويس وترعة الشون السفلي ومصارف بحر صفط وسنهوه)، وإصلاح بدالة ري بقرية سمهود بمحافظة قنا.. فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكبارى والبدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد من المجارى المائية.. فقد استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرًا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.

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الموارد المائية والري شبكة الصرف الزراعى محافظة الشرقية وزير الموارد المائية مصلحة الري

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