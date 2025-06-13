ما هي الإجراءات حال العثور على طفل مفقود من حديثي الولادة؟ القانون يجيب

ظاهرة الأطفال المفقودين، أزمة تؤرق أكبر دول العالم، وتحديدًا حديثي الولادة، للحد الذي دفعهم إلى إعلان اليوم العالمي للطفل المفقود، في 25 مايو من كل عام.

أصل يوم الطفل المفقود

نبعت فكرة تحديد يوم للطفل المفقود من الولايات المتحدة، وهو اليوم الذي تصادف فيه اختفاء طفل بعدما سمحت له والدته بركوب حافلة المدرسة بمفرده في منطقة سوهو في نيويورك للمرة الأولى، وبعدها اختفى للأبد.

وأثارت القضية بحثًا جماعيًّا في الولايات المتحدة، وفي أول سابقة من نوعها، قامت الشرطة بطباعة وجه الطفل المفقود على علب الحليب، بشكل جعل ملايين الأمريكيين ينظرون لوجه الصبي الصغير على صباح مائدة الإفطار، بعدها، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريجان عام 1983 يوم 25 مايو يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين.

مساع محلية

محليًّا صفحات مصرية عدَّة تحمل اسم “الأطفال المفقودين” هدفها مساعدة الأسر في العثور على أطفالهم المفقودة بأسرع وقت، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات التي تنظم عملية تسليم الأطفال المفقودين حال العثور عليهم.

قانون الطفل

حدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب، عدة جهات يتم تسليم الأطفال المفقودين لها ونصت المادة 20 على أن: كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

جهات تسليم الطفل

وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمنزلة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

الإجراءات القانونية

وتحرر جهة الشرطة في جميع الأحوال محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

سجل المواليد

ويقيد أمين السجل المدني، الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

تطعيم الأطفال

ونصت المادة 25 من القانون على أنه يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقًا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

ونصت المادة 26 من قانون الطفل على “دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على مائتي جنيه”.

ونصت المادة 24 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب، على “دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود”.

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