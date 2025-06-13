الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصادر عسكرية إسرائيلية ترجح مقتل رئيس أركان الجيش الإيراني وعلماء ذرة في الهجوم الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، فيتو

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، قد قُتل على الأرجح في الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية.
 

وتأتي تلك الأنباء بعدما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي.

فيما أكدت إسرائيل أن هجومها شمل محاولات لاغتيال رئيس الأركان الإيراني وقادة الحرس الثوري وعلماء ذرة.


ومن جهته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه العملية ستستمر لأيام.. نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل. قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل.

وأضاف: طيارونا يضربون أهدافًا عديدة في إيران.. استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.


وأكد نتنياهو: معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية، مضيفًا: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز.


وأكد نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي.


وأضاف: هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ الباليستية.

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وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: رئيس هيئة الأركان محمد باقري على قيد الحياة وفي غرفة العمليات