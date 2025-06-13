روبيو: واشنطن لا تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران واتخذنا الخطوات اللازمة لحماية قواتنا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: ترامب والإدارة الأمريكية اتخذا الخطوات اللازمة لحماية قواتنا والبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لا تشارك فيه واشنطن.

وطالب روبيو إيران بعدم استهداف المصالح الأمريكية أو القوات الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن مصادر، أن الرئيس دونالد ترامب دعا إلى اجتماع وزاري لبحث الضربة الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة الافتتاحية على المنشأة النووية الإيرانية اكتملت وتمت مهاجمة عشرات الأهداف.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل تهاجم أهدافًا نووية وعسكرية في إيران.

وأكد المسؤل لـ"رويترز"، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران.

وقال إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل، زاعمًا أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".

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