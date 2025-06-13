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وقوع إصابات وإنقاذ 10 أطفال في حريق مركز "جنة التخصصي" بالمنيا، وشبكة الأكسجين السبب

إخماد حريق اندلع
إخماد حريق اندلع داخل مركز ولادة بالمنيا، فيتو

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ الوارد عقب نشوب حريق بالمركز الطبي الخاص “جنة التخصصي” الكائن بشارع سعد زغلول، ناصية سري باشا، داخل برج المستقبل رقم 4.

وفور تلقي البلاغ، تم التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء عن المبنى، والسيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق يرجع إلى عطل في شبكة الأكسجين داخل المركز الطبي.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم نقل 10 حالات أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات مصر الحرة والشروق والرجاء وبراعم المنيا وحالة لسيدة بعد الولادة إلى مستشفى النساء الجامعى لتلقي العناية والرعاية الطبية اللازمة. 

إلى جانب نقل حالتي إصابة باختناق لبالغين إلى مستشفى صدر المنيا، كما باشرت الجهات المختصة أعمال المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان السلامة العامة.

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