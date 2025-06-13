سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع في التفاح البلدي والخوخ

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 13 يونيو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر الفاكهة

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر العنب الأسود بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار العنب كرمسن من 25 إلى 55 جنيهًا.

سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 15 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض 13 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو كنتالوب من 11 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو شمام من 12 إلى 16 جنيهًا.

سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

اسعار الخوخ والبرقوق

تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 15 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق سكري من 20 إلى 35 جنيهًا.

سعر الفاكهة

الفاكهة اليوم

تراوح سعر مشمش صحراوي من 50 إلى 70 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.

سعر الموز البلدي

تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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