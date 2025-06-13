الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسرة كاملة، أسماء ضحايا انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة.

 

تفاصيل وفاة أسرة كاملة داخل سيارة ملاكي بمدخل المنيا

وضمت قائمة المتوفين كلًّا من: ليلى سيد محمد 33 سنة، سعدية ثابت محمود 60 سنة، محمد صلاح أحمد محمود 4 سنوات، وصلاح أحمد محمود عبد الرحيم 41 سنة، مقيمين بالجيزة.

 

وفاة أسرة كاملة داخل سيارة ملاكي بمدخل المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخليةً لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مساعده اللواء أحمد الحيني، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا.

مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 من أسرة واحدة.


وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

مواد متعلقة

وفاة شخص وزوجته وأبنائه إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا (صور)

أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا

الانتهاء من إصلاح خط غاز طبيعى بسكة تلة بالمنيا (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات مصر

الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)

دخلوه المستشفى بدل عش الزوجية، القبض على 3 متهمين أصابوا عريسا ليلة زفافه بمنشأة القناطر

مفاجآت بالجملة.. غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الهيئة وعدد من الشركات

مصر رفضت عبور قافلة الصمود منذ 10 أيام، وخالد يوسف يكشف دور كمال أبو عيطة في الاتصالات

أحمد السقا: مفيش قرار ندمت عليه وطموحي حاليا الستر وحسن الختام (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

المزيد
الجريدة الرسمية