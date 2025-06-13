أسرة كاملة، أسماء ضحايا انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة.

تفاصيل وفاة أسرة كاملة داخل سيارة ملاكي بمدخل المنيا

وضمت قائمة المتوفين كلًّا من: ليلى سيد محمد 33 سنة، سعدية ثابت محمود 60 سنة، محمد صلاح أحمد محمود 4 سنوات، وصلاح أحمد محمود عبد الرحيم 41 سنة، مقيمين بالجيزة.

وفاة أسرة كاملة داخل سيارة ملاكي بمدخل المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخليةً لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مساعده اللواء أحمد الحيني، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا.

مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 من أسرة واحدة.



وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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