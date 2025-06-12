الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله بالمنوفية

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله بالمنوفية، فيتو

 لقى شخص مصرعه داخله منزله بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثمان "هشام.ع.م" 55 سنة، أعزب مقيم بمفرده بقرية رملة الأنجب التابعة لذات المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن أهليته عثروا عليه، وتم نقله لمستشفى أشمون العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية أشمون بمحافظة المنوفية رملة الانجب محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام مركز أشمون بمحافظة المنوفية

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