الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 5 محافظات

افتتاح المساجد الجديدة،فيتو
افتتاح المساجد الجديدة،فيتو
ads

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 13 من يونيو  2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال  وتجديد 3 مساجد، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

 

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى (١٣٩٠) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٩٠) مسجدًا، من بينها (٩٤٥) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(٤٤٥) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ (١٣٤٧١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و١٠ ملايين جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد بوادي بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا.
تم صيانة وتطوير مسجد المناصرة بقرية بلكيم – مركز السنطة.
 

وفي محافظة الإسكندرية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية العلا الشرقية بالنهضة – حي العامرية أول. 
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل التليب بقرية القارة بالكرنك – مركز أبو تشت.
 

وفي محافظة الجيزة:
تم إنشاء وبناء مسجد المحمود بمنطقة عبده رشوان – مركز ومدينة كرداسة.
تم صيانة وتطوير مسجد عبد الرحمن بن عوف  بشارع المحطة – الجيزة.
 

وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية الكفر الجديد – مركز ميت سلسيل.
 

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم صيانة وتطوير مسجد نور الهدى بعزبة سليم – مركز مطوبس.
 

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المساجد الجديدة إعمار بيوت الله المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد الجديدة قائمة المساجد المقرر افتتاحها محافظة الدقهلية محافظة كفر الشيخ مركز ومدينة كرداسة وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

بدء توزيع لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

الأوقاف تعلن عن مسابقة إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان، رابط وشروط التقديم

بعد تداول قصته، وزير الأوقاف يوجه بالتكفل بعلاج أحد الأئمة بعد إصابته بالسرطان

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة العناية الكاملة بالأئمة والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية

الأكثر قراءة

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

انفجار جديد يهز منشأة نطنز النووية وتقييمات أولية تشير إلى تسرب نووي في الموقع

هيئة الأركان الإيرانية: العدوان الصهيوني تم بمساعدة أمريكا وإيران ستوجه ردا قاسيا إلى إسرائيل

الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)

أكسيوس: الموساد قاد عمليات تخريب سرية في عمق إيران بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي

وسائل إعلام إيرانية: إصابة علي شمخاني مستشار خامنئي بجروح خطرة في الهجوم الإسرائيلي

فيديو جديد يظهر القصف الإسرائيلي على طهران واشتعال النيران في عدة مبان

أول تعليق من المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وكالة فارس تؤكد مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي