الخميس 12 يونيو 2025
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وفاة شخص وزوجته وأبنائه إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

وفاة شخص وزجتة وابناءه
وفاة شخص وزجتة وابناءه إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

لقي شخص وزوجته وأبناؤه الاثنان مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وزوجته وأبناؤه إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وزوجته وأبناؤه الاثنان جميعهم من الجيزة.

تم نقل الجثث الي مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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