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اقتصاد

١٤ مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم الخميس لبضائع الجمارك

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس وجمارك دمياط  ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع  ٧٣ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

بضائع جمارك السويس

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٢ لوط من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٣ مليونا و١٩١ ألف جنيه و١ لوط من بضائع جمرك دمياط بمبلغ ٨٦٥ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٣ لوط بضائع، بمبلغ ١٤ مليونا و٥٦ ألف جنيه.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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