انتشال جثمان طالب غرق في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من انتشال جثمان تلميذ لقي مصرعه غرقًا داخل نهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بغرق تلميذ داخل نهر النيل بمركز أبوتشت.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع يوسف.ع.م، 13 عامًا، من نجع ضوة بمركز أبوتشت، غرقًا خلال وجوده في المنطقة، وتم انتشال الجثمان.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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